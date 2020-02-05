قيادي فلسطيني: كم من الوقت نحتاج إلى إنهاء الانقسام الأسود؟

تساءل القيادي الفلسطيني عاكف المصري، رئيس لجان الوجهاء المخاتير والعشائر، وعضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة، والمفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر، عن كم من الوقت يحتاجه الفلسطينيون إلى إنهاء الانقسام الأسود واستعادة الوحدة الوطنية.





وأضاف في مقال له ورد للموقع نسخة منه، هل نحتاج الى ثلاثة عشر عامآ عجاف جديدة كي نتعلم من اخطائنا وخطايانا، وهل بقى شيء نختلف عليه نحن الفلسطينيين بعد استهداف الوجود الفلسطيني والهوية والقدس والوطن.





وذكر القيادي الفلسطيني أنه آن الأوان لاستعادة الوحدة خاصة بعد أن أدار الجميع ظهره ولسان حالهم يقول لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم.





وتابع الجميع يدرك أن الانقسام الفلسطيني والصراع على السلطة قد أضعفنا وأرهقنا وشوه من صورتنا وأضاف نكبة إضافية الى نكباتنا.





واستنكر كيف لنا أن نطالب الأخوة العرب والمسلمين في الدفاع عن فلسطين، والجميع ينام ويصحو على حملات التخوين والسب والشتائم وبث روح الفرقة والكراهية.





الوحدة من أجل القضية





وقال إن كنا نحن كفلسطينيون غير قادرين على توحيد أنفسنا فكيف سنستطيع توحيد الأمة العربية والاسلامية خلف قضية القدس، أﻻ تدركون بأننا نشعر بالخجل الشديد ونتمني لو أن اﻷرض قد ابتلعتنا عندما نسأل من أصدقاء شعبنا عن سبب الانقسام واستمراره وﻻ نجد الإجابات لذلك.





وشدد على أن المواطن الفلسطيني المنهك والمتعب والمعذب، والجائع والفقير المعدم، والجريح والمريض والمصاب، والمضطهد والمظلوم والمحروم والعاطل عن العمل والذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل الوطن ينظر باشمئزاز الى استمرار حالة الانقسام وهو يرى من يريد أن يسجل انتصارات حزبية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.





واستطرد أنه لا قيمة لأي ادعاء أو محاولة للتزلف الى الشعب بشعار جميل أو ألفاظ براقة ليس لها من الواقع نصيب، مضيفا:" وعليه.. ينبغي أن تنشغل الساحة الفلسطينية اليوم بسماع حقيقة ترسي أسس ومعالم مصالحة وطنية شاملة وتبدد الآثار الغائرة التي حاقت بالعلاقات الداخلية، لتوفير ضمانات أصيلة وملموسة للخروج من نفق التكلس والجمود. وانعدام الثقة. والشعور بالضياع والانفتاح على المجهول. الذي يهيمن على الوضع الفلسطيني العام."





الفرقة أضرت بفلسطين





واكد المصري أن الشراكة الوطنية تشكل القاعدة الصلبة في مواجهة الاحتلال والمؤامرات والتحدياته الجسام، لأ إن فلسطين ليست حكرا على فصيل بعينه، فالوطن وطن الجميع، ولا مناص من الاعتراف بأن النهج والسياسة الفصائلية على مدار ثلاثة عشر عامًا قد أضرت بفلسطين وقضيتها العادلة أشد الضرر، وباعدت بين الفلسطينيين وبين تلمس آفاق النصر والحرية، واعادتهم الى سنوات طويلة إلى الخلف.





وأوضح أنه من يقرر في شأن فلسطين وقضاياها الكبرى، ومن يبت في المصير الوطني، يجب أن يكون الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه في الداخل والخارج.



