AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اليوم.. البابا تواضروس الثاني يلقى عظته الأسبوعية بكاتدرائية العباسية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:04 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
Advertisements
سامح سلام
يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالأنبا رويس بالعباسية.

يحضر العظة مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، حيث يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة روحية للحاضرين.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد شارك في السيمنار السنوي لمجمع كهنة إيبارشية المعادي وتوابعها، والذي أقيم على مدار يومين.

وتضمن السيمنار، الذي حمل عنوان "الأبوة"، عددًا من المحاضرات من بينها خمس محاضرات ألقاها قداسة البابا، وجاءت كالتالي:محاضرتان للآباء الكهنة والدياكونيين البالغ عددهم ٥٣ شخصا، الأولى عن الأبوة، والثانية تضمنت ثلاث توصيات للكاهن أما محاضرة زوجات الكهنة فدارت عن الاحتواء، بينما تحدث مع المجموعة الأولى من أبناء الكهنة (من الأطفال) عن التعاون.

وحمل لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني مع الكبار من أبناء الكهنة عنوان الكنوز الخمسة، وفي ختام السيمنار وزع قداسته الهدايا التذكارية على الحاضرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يصل كنيسة العذراء والأنبا رويس لعقد اجتماعه الأسبوعي

البابا تواضروس: التسبيح بهجة الكنيسة ويحافظ على العقيدة الأرثوذكسية

التسبيح بهجة الكنيسة .. عظة الأربعاء لقداسة البابا تواضروس على الـ "ساوند كلاود"

اليوم.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كاتدرائية العباسية

البابا تواضروس يصل كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس لإلقاء عظته الأسبوعية

البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس

ترشيحاتنا

ما هى ووهان.. تعرف على المدينة التي انتشر منها الفيروس القاتل..فيديو

دخلتي التاريخ.. ابنة تامر حسين تحتفل بعيد ميلادها مع عمرو دياب.. صور

30 صورة من جنازة الفنانة نادية لطفي

وزير التعليم يحسم جدل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 في مؤتمر صحفي .. اليوم

تغييرات مفاجئة والناجح أصبح راسبا.. القصة الكاملة لارتباك رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 لمدة 3 أيام .. والوزير يعد بإعلان النسخة النهائية اليوم

هل التخيلات الجنسية تستوجب الغسل؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من جنازة الفنانة نادية لطفي

بسبب السوشيال ميديا.. مسافر يدعي إصابته بـ كورونا ويثير أزمة على متن طائرة

هناكل إيه النهاردة .. كباب وأرز بالبابريكا وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريم شانتى