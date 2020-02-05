اليوم.. البابا تواضروس الثاني يلقى عظته الأسبوعية بكاتدرائية العباسية

يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالأنبا رويس بالعباسية.





يحضر العظة مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، حيث يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة روحية للحاضرين.





وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد شارك في السيمنار السنوي لمجمع كهنة إيبارشية المعادي وتوابعها، والذي أقيم على مدار يومين.





وتضمن السيمنار، الذي حمل عنوان "الأبوة"، عددًا من المحاضرات من بينها خمس محاضرات ألقاها قداسة البابا، وجاءت كالتالي:محاضرتان للآباء الكهنة والدياكونيين البالغ عددهم ٥٣ شخصا، الأولى عن الأبوة، والثانية تضمنت ثلاث توصيات للكاهن أما محاضرة زوجات الكهنة فدارت عن الاحتواء، بينما تحدث مع المجموعة الأولى من أبناء الكهنة (من الأطفال) عن التعاون.





وحمل لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني مع الكبار من أبناء الكهنة عنوان الكنوز الخمسة، وفي ختام السيمنار وزع قداسته الهدايا التذكارية على الحاضرين.