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محافظ كفر الشيخ: الدولة بذلت مجهودات جبارة لإعادة الصيادين المحتجزين في اليمن.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:08 م
محافظ كفر الشيخ يستقبل
محافظ كفر الشيخ يستقبل المصريين العائدين من اليمن
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محمود محسن
توجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالشكر إلى القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده الكبيرة من أجل عودة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن مؤكدا أنه بذل مجهودات جبارة من اجل عودتهم.

وقال نور الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة إن محافظة كفر الشيخ شهدت اليوم احتفالا بعودة ابنائها وأبناء محافظة دمياط، واصفا جو الاحتفال بأنه أسطوري. 

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن هناك اجتماعات بصفة مستمرة لحل مشاكل الصيد والصيادين، مؤكدا أن مهنة الصيد والمزارع السمكية منتشرة فى كفر الشيخ وتوفر 30% من الأسماك على مستوى مصر.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن الدولة مهتمة ببحيرة المنزلة بدمياط ويتم فيها حاليا أعمال تطوير، كما أن لدينا بحيرة البرلس وبوغاز ومزرعة غليون التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استقبل الصيادين، فهمي محمد فهمي زهران، وسعيد سيد محمد البدوي، المفرج عنهما في المين، بديوان عام المحافظة، وكرمهما خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة.
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