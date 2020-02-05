أول تعليق من صن داونز بشأن سخرية حارسه من الأهلي والزمالك

قال خالد علي المنسق العام لفريق صنداونز الجنوب إفريقي، إن حارس مرمى فريقه الأوغندي دينيس أونيانجو، لا يقصد الإساءة لناديي الأهلي والزمالك.









وكان أونيانجو قد نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يشير من خلالها إلى خوف الأهلي والزمالك من مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.









وأوضح خالد علي المنسق العام للنادي الجنوب إفريقي - في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الأربعاء - أن أونيانجو نشر الصورة التي تسببت في هذه الأزمة من باب الدعابة فقط، مؤكدًا أن الحارس يحترم ناديي الأهلي والزمالك كثيرًا لما لهما من باع كبير في الكرة الإفريقية.









وأشار خالد علي، إلى أن أونيانجو أعاد نشر هذه الصورة بعدما وجدها في بعض الصفحات المصرية على مواقع التواصل.