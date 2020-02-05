غلق محطات المياه في أسوان بعد اكتشاف بقعة زيت في نهر النيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن اكتشاف بقعة زيت فى مجرى نهر النيل، أمام قرية أبو الريش، غير معروف مصدرها.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنه تم وقف محطات ومرشحات "بهريف 2، والجيش، وخور أبوصبيرة، والأعقاب" بمركز أسوان.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان أنه تم اكتشاف بقعة زيت أخرى أمام قرية الرمادى بمركز إدفو.

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وتابعت الشركة أنه تم أيضًا وقف محطة الرمادى لمياه الشرب؛ مما ترتب عليه انقطاع تدفق المياه فى هذه المناطق، وجار التعامل لشفط وسحب بقعة الزيت.

وذكرت الشركة أنه عقب الانتهاء من شفط وسحب بقعة الزيت؛ سيتم إعادة تشغيل المحطات والمرشحات، وإعادة تدفق المياه فى أسرع وقت ممكن.