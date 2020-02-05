AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غلق محطات المياه في أسوان بعد اكتشاف بقعة زيت في نهر النيل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:37 م
بقعة زيت
بقعة زيت
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن اكتشاف بقعة زيت فى مجرى نهر النيل، أمام قرية أبو الريش، غير معروف مصدرها.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنه تم وقف محطات ومرشحات "بهريف 2، والجيش، وخور أبوصبيرة، والأعقاب" بمركز أسوان.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان أنه تم اكتشاف بقعة زيت أخرى أمام قرية الرمادى بمركز إدفو.

 اقرأ أيضا:

وتابعت الشركة أنه تم أيضًا وقف محطة الرمادى لمياه الشرب؛ مما ترتب عليه انقطاع تدفق المياه فى هذه المناطق، وجار التعامل لشفط وسحب بقعة الزيت.

وذكرت الشركة أنه عقب الانتهاء من شفط وسحب بقعة الزيت؛ سيتم إعادة تشغيل المحطات والمرشحات، وإعادة تدفق المياه فى أسرع وقت ممكن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة بعد ظهور بقعة الزيت بنهر النيل بسوهاج

مياه الشرب بكفرالزيات تحرر محضرا لإزالة غرزة تهدد محطة مياه الشرب على النيل ..صور

كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي وسط أسوان .. فيديو وصور

قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في أسوان.. الجمعة

شرطة المسطحات تكشف تفاصيل بقعة سولار نهر النيل بالقاهرة

44 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان

ترشيحاتنا

طفلة 4 سنوات.. ماليزيا تعلن شفاء أول حالة مصابة بـ كورونا

فرصة للثأر من الخماسية.. الأهلي يصطدم بـ صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

إدارات المرور تواصل العمل بتركيب الملصق الإلكترونى وإستبدال اللوحات المعدنية

نجما أستون فيلا يسخران من اختيار هدف تريزيجيه الأفضل خلال يناير

قصة طفل لقي مصرعه في بيارة أثناء عودته من كتاب تحفيظ القرآن

بعد طرده .. كواليس خناقة طارق العشري مع حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون جلد .. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها فى لبنان ..صور

ملفتة وعلى الموضة.. شاهد إطلالات زوجة كريم فهمي فى عيد ميلادها

بفستان مثير.. شاهد إطلالة مطلَّقة ماجد المصرى مع ابنيهما