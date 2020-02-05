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حوادث

السجن 3 سنوات لزوجين بالإسكندرية أنشآ صفحة لتبادل الزوجات وممارسة الرذيلة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:03 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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أحمد عبد العزيز
قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق زوجين، لقيامهما بإنشاء موقع لتبادل الزوجات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت سيدة تدعى "م م أ م"، وزوجها "ص ح س"، مقيمين بمنطقة محرم بك، إلى المحاكمة، ووجهت إليهم اتهامات بإنشاء صفحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لتبادل الزوجات.

وكشفت التحقيقات أنهما كانا يستقبلا راغبي تبادل الزوجات بالشقة خاصتهم بعد التأكد من أنهم زوجان بالفعل ويتبادل كل منهما زوجته مع الآخر، وإقامة حفل جماعي بالمخالفة للشرائع السماوية والناموس البشري والقانون.

وتبين قيام المتهمة الأولى بنشر صور لها بالملابس الداخلية ودعوة الجميع للحضور بزوجاتهم لممارسة الرذيلة.
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