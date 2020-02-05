"مرور القاهرة" تواصل حملاتها لضبط المخالفين للسرعة المقررة بمصر الجديدة.. صور

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تواصل جهودها لمراقبة السرعة بمحاور مصر الجديدة، وتوجيه حملات مرورية مُكثفة لضبط المخالفين.





وواصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء عمرو البيلي مدير المرور، نشر عددٍ من الرادارات بصفة مُستمرة، وكذا القيام بعدة حملات مرورية بمحاور مصر الجديدة المستحدثة، خاصة "محوري الثورة وأبو بكر الصديق".

ولاقت تلك الحملات استحسان المواطنين؛ لإلزام قائدى المركبات بالسرعات المقررة.