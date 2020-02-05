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حوادث

"مرور القاهرة" تواصل حملاتها لضبط المخالفين للسرعة المقررة بمصر الجديدة.. صور

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:07 م
حملات ردار
حملات ردار
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محمد صبري
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تواصل جهودها لمراقبة السرعة بمحاور مصر الجديدة، وتوجيه حملات مرورية مُكثفة لضبط المخالفين.

وواصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء عمرو البيلي مدير المرور، نشر عددٍ من الرادارات بصفة مُستمرة، وكذا القيام بعدة حملات مرورية بمحاور مصر الجديدة المستحدثة، خاصة "محوري الثورة وأبو بكر الصديق".

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وتستهدف تلك الحملات تحقيق الانضباط المرورى ومراقبة سرعة المركبات وتأمين سلامة مستخدمى تلك الطرق.

   
ولاقت تلك الحملات استحسان المواطنين؛ لإلزام قائدى المركبات بالسرعات المقررة.
      
جاء ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة للعمل على تسيير الحركة المرورية بالشوارع والميادين والعمل على تحقيق سلامة المواطنين على الطرق التى شهدت تطويرًا خلال الفترة الأخيرة .
"مرور القاهرة" تواصل حملاتها لضبط المخالفين للسرعة المقررة بمصر الجديدة.. صور
"مرور القاهرة" تواصل حملاتها لضبط المخالفين للسرعة المقررة بمصر الجديدة.. صور
"مرور القاهرة" تواصل حملاتها لضبط المخالفين للسرعة المقررة بمصر الجديدة.. صور
"مرور القاهرة" تواصل حملاتها لضبط المخالفين للسرعة المقررة بمصر الجديدة.. صور
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