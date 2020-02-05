أنا اللي قتلت أمي.. شخص يذبح والدته المسنّة بكفر الشيخ

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط شخص ذبح والدته المسنة بكفر الشيخ .





تبلغ لمركز شرطة دسوق بكفر الشيخ من نجار 58 سنة مقيم بعقار بدائرة المركز بأنه حال توجهه للاطمئنان على والدته ربة منزل 81 سنة مقيمة بذات العقار فوجئ بها مسجاة على سرير غرفة نومها "متوفاة" مع وجود آثار جرح ذبحي بالرقبة واتهم شقيقه نجار 40 سنة مقيم معها بذات الشقة بقتلها على اثر مرضه النفسي.





بالفحص لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن كفر الشيخ تبين وجود الجثة بالشقة المشار إليها وسلامة منافذ الشقة. كما تبين وجود المشكو في حقه بجوار الجثة وإلى جواره سكين ملوثة بالدماء ويقوم بالصياح بأنه من قام بقتل والدته.





وبمواجهته أقر بقيامه بقتل والدته بالسكين المعثور عليها بجواره.