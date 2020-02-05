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بـ 52 صوتاً.. مجلس الشيوخ الأمريكي يبرئ ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:33 م
التصويت النهائي في
التصويت النهائي في الكونجرس على عزل ترامب
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كـريـم الـخـطـيـب
برّأ مجلس الشيوخ الأمريكي ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة بـ 52 صوتاً مقابل 48 يعتبرنه مُذنبًا في التهمة الأولى.
وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم في محاكمة عزل ترامب، حيث يتم استدعاء كل عضو باسمه ويقف في مكانه ويقول ترامب "مذنب أو غير مذنب" بموجب قواعد مجلس الشيوخ في كل من المادتين، إساءة استخدام السلطة، وعرقلة الكونجرس. 

وكان قد علق مسئولان في البيت الأبيض على قرار السيناتور الجمهوري ميت رومني بالتصويت لصالح عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب "سي إن إن"، قال المسئولان إن البيت الأبيض تفاجأ من قرار رومني بناء على المادة الأولى من محاكمة عزله، لإساءة استخدام السلطة.

ويشار إلى أن رومني أول سيناتور من الحزب الجمهوري "حزب ترامب" يعلن أنه سيصوت لصالح عزله.

وقال رومني في خطاب عاطفي له إنه سيصوت لصالح إدانة ترامب في التصويت النهائي في محاكمة عزله.

وأضاف: "إصرار الرئيس على التحقيق مع (أسرة بايدن) من قبل الأوكرانيين أمر يصعب تبريره بخلاف السعي السياسي".. مُستغلاً منصبه لجني مكاسب سياسية.

وتابع: "ليس هناك أي شك في أنهم إذا لم يكونوا يحملون اسم بايدن، ما كان فعل الرئيس ما فعل".
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