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مرأة

بجمبسوت وكاب.. نيرمين الفقي تتألق بإطلالة عصرية

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:49 ص
نيرمين الفقى
نيرمين الفقى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نيرمين الفقى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة برفقة أصدقائها.

تألقت نيرمين الفقى فى الصور بإطلالة عصرية، وارتدت جمبسوت بأكمام طويلة باللون الزيتي، وتميز التصميم بأنه متناسق و كشف عن قوامها الرشيق.

وانتعلت حذاءً رياضيًّا باللون الذهبي، فيما أكملت إطلالتها بـ كاب باللون الزيتي ما منحها إطلالة كاجوال جذابة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نيرمين الفقى على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل واكتفت ببعض اللمسات القليلة.

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