التفاصيل الكاملة لـ محاكمة عزل ترامب.. الكونجرس يبرئه من التهمتين الرئيسيتين.. وأول سيناتور في التاريخ يصوت ضد رئيس من حزبه

* ترامب يحتفل بفيديو رئيسا مدى الحياة

* رومني: ترامب مذنب

* زعيم الأقلية: محاكمة ترامب فاشلة





صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بتبرئة الرئيس دونالد ترامب من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، في التحقيق الذي فجره الديمقراطيون بدعوى استغلال ترامب لسلطته في الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل إعادة فتح التحقيقات مع هانتر نجل ابن المرشح الديمقراطي المحتمل جو بايدن.





كان من المتوقع أن ينتهي التصويت لصالح ترامب، نظرا للأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، في الوقت الذي كان يحتاج الجمهوريون يحتاج الديمقراطيون إلى ثلثي أصوات مجلس الشيوخ من أجل تحقيق هدفهم في عزل ترامب.





حيث كان يجب أن يصوت 67 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ بـ"مذنب" من أجل إدانة ترامب.





صوت الكونجرس على كل اتهام بشكل منفصل، وكانت آلية التصويت تتطلب أن ينادى كل سيناتور باسمه ليصوت بـ "مذنب" أو "غير مذنب.





وصوت جميع النواب الديمقراطيين وعددهم 47 عضوا ضد ترامب في الاتهامين.





وقبل التصويت، أعلن السيناتور الجمهوري ميت رومني في خطاب عاطفي له إنه سيصوت لصالح إدانة ترامب في التصويت النهائي في محاكمة عزله.





وأضاف:"إصرار الرئيس على التحقيق مع (أسرة بايدن) من قبل الأوكرانيين أمر يصعب تبريره بخلاف السعي السعي السياسي". مستغلا منصبه لجني مكاسب سياسية.





وتابع:"ليس هناك أي شك في أنهم إذا لم يكونوا يحملون اسم بايدن، ما كان فعل الرئيس ما فعل".





ووصف رومني قراره بالتصويت ضد ترامب بالأصعب في تاريخه "لكني خلصت إلى أن ترامب كان مذنبا بإساءة مروعة لثقة الشعب".





وواصل: رومني: "إن السؤال الخطير الذي يكلف الدستور أعضاء مجلس الشيوخ من أجل الإجابة عليه هو ما إذا كان الرئيس قد ارتكب فعلًا صارمًا وفظيعًا لدرجة أنه ارتفع إلى مستوى" الجريمة العالية والجنحة..نعم لقد فعلها".





وأردف:"بتصويتي، سأخبر أولادي وأولادهم أنني قمت بواجبي بأفضل ما استطيع وما اعتقدت ان بلادي تتوقعه مني".





وقال مسؤولان في البيت الأبيض أن البيت الأبيض صدم من قرار رومني، فيما شعر أعضاء الحزب الجمهوري بالإحباط.





ويعد رومني أول سيناتور في التاريخ يصوت لصالح عزل رئيس من حزبه.





وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إن سلوك الرئيس دونالد ترامب، لا يغتفر.





وأضاف "شومر"- في كلمة، قبل التصويت على محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ-: " إذا لم يكن سلوك الرئيس ترمب الحالي غير قابل للمساءلة؛ فلا شيء آخر قابل للمساءلة".





وأوضح: "هناك جمهوريون يقرون أن الرئيس ترامب حاول تسول النفوذ الأجنبي في الانتخابات، لكن يعتقدون أن تصرفاته لا ترقى لمستوى المساءلة".





واستطرد: "من يدعو لترك مصير ترامب للانتخابات؛ ينسى أن مؤسسي الولايات المتحدة لم ينسوا الانتخابات حينما وضعوا بنود مساءلة الرئيس في دستورها".





ونوه "شومر" في كلمته، أن "محاكمة الرئيس فاشلة، وتمثل تحديا لرئاسته.. لا يمكنك أن تكون في صف الرئيس، وفي صف الحقيقة في نفس الوقت".





وصوت 52 عضوا بانه "غير مذنب"، مقابل 48 بانه "مذنب"، من بينهم سيناتور جمهوري وحيد صوت ضده، وهو "ميت رومني".





فيما صوت 53 بأن ترامب "غير مذنب" مقابل 47 بأنه "مذنب" في التصويت الخاص بعرقلة عمل الكونجرس.





وقالت شبكة "سي إن إن" إن السيناتور الوحيد الذي غير موقفه بين التصويت الأول والثاني هو الجمهوري ميت رومني.





وعلق ترامب بشكل ساخر على تصويت عزله، ونشر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو له تعبيري وهو رئيسا للولايات المتحدة إلى ما لا نهاية.







