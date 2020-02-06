يصيب الإنسان في حالة واحدة.. كل ما تريد معرفته عن مرض جنون البقر

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان أمس، الأربعاء، أن سويسرا أبلغت باكتشاف حالة جنون بقر في إحدى مزارع شمال شرقي البلاد.





ويسمع كثيرون عن مرض جنون البقر ولا يدرون ماذا يمكن أن يفعل هذا المرض بالبقر، لذا نقدم إليك كل ما تريد معرفته عن مرض جنون البقر بحسب موقع health24 :





1- هو اعتلال دماغي يصيب الجهاز العصبي المركزي عند البقر





2- يسبب جنون البقر في تدمير أجزاء من الدماغ والحبل الشوكي





3- دماغ البقر المصاب بهذا المرض تصبح أشبه بالاسفنجة مليئة بالثقوب والفجوات الدقيقة





4- الاسم العلمي لمرض جنون البقر هو الاعتلال الدماغي الإسفنجي





5- يتسبب هذا المرض في تغييرات سلوكية وحركات لا إرادية وتهيجات للبقر





6- جنون البقر يصيب الأبقار البالغة التي تصل الي 5 سنوات





7- مرض جنون البقر قد ينتقل للإنسان في حال تناول الشخص لحم من الأبقار المصابة بالمرض ،لكنه عند انتقاله للإنسان يكون مشابها بجنون البقر لكنه يطلق عليه اسم كروتسفيلت جاكوب وهو يصيب الجهاز العصبي للإنسان





8- النسخة البشرية من مرض جنون البقر يتسبب في موت الإنسان خلال عام واحد فقط





9- تم اكتشاف مرض جنون البقر لأول مرة في منتصف الثمانينات وتسبب هذا المرض في أزمة اقتصادية حيث انهار سوق لحوم الأبقار وخاصة في بريطانيا.



