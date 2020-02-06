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أخبار العالم

الصين: ارتفاع وفيات كورونا في مقاطعة هوبي إلى 549 شخصا

الخميس 06/فبراير/2020 - 12:54 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
ارتفعت حصيلة وفيات فيروس "كورونا" بإقليم هوبي الصيني إلى 549 شخصا وإصابة حوالي 19.7 ألف حالة.

وقالت سلطات الإقليم في  بيان نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الخميس: "أكثر من 2897 شخصا أصيبوا بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 19665 شخصا، فيما خرج حوالي أكثر من 630 شخصا من المستشفيات".

ودعت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الأربعاء، إلى جمع تبرعات بقيمة مئات ملايين الدولارات، لدعم خطتها لمحاربة فيروس كورونا الجديد، عبر الاستثمار في البلدان المعرضة للخطر بشكل كبير.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف: "اليوم نطلق خطة الاستعداد والاستجابة الاستراتيجية، نطلب 675 مليون دولار لتمويل الخطة للأشهر الثلاثة القادمة".

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