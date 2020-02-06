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فن

شاهد.. أغنية مسرحية حزلقوم بعد عرضها في الرياض

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:22 ص
أحمد مكى
أحمد مكى
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نشر المخرج مجدى الهوارى مقطع فيديو من مسرحية "حزلقوم" التي تُعرض حاليا بمدينة الرياض ويقوم ببطولتها أحمد مكى. 

وكشف مقطع الفيديو، عن أغنية المسرحية التى شهدت أول عرض لها أمس على مسرح الرياض، وعلق مجدى الهوارى على الفيديو قائلًا "حزلقوم على المسرح".

مسرحية "حزلقوم" بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وميرنا جميل، وإخراج كريم سامي‎.‎

يشار إلى أن أحمد مكي، قدم شخصية حزلقوم في عدة أعمال فنية منها مسلسل "الكبير أوي"، وفيلم "لا تراجع ولا استسلام"، وغيرها‎.‎

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