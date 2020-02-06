29 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمعسكر مباراتي توجو

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ضم 29 لاعب في قائمة معسكر شهر مارس المقبل استعدادًا لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.





ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب توجو في اطار الجولتي الثالثة والرابعة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2021 بالكاميرون في الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل.





ويسعى حسام البدري الي اختار أكفأ العناصر من اللاعبين المحترفين والدوري الممتاز، وذلك نظرًا لأهمية تلك المباراة في تحديد مصير الفراعنة في التأهل الي امم افريقيا.



