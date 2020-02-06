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رياضة

قناة مجانية تنقل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:47 ص
برشلون وريال مدريد
برشلون وريال مدريد
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محمد السعيد
تقام اليوم، الخميس، مواجهتان من العيار الثقيل، بالدور ربع النهائي، من مسابقة كأس ملك إسبانيا، حيث يستضيف مدريد نظيره ريال سوسيداد في تمام الثامنة مساء، بينما يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على أتلتيك بلباو في تمام العاشرة مساء.
قناة مجانية تنقل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا:

وستنقل مباراتي ريال مدريد مع ريال سوسيداد، وبرشلونة مع أتلتيك بلباو، عبر قناة الرياضية السعودية 1 ، التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات.

ريال مدريد ضد ريال سوسيداد:

يسعى فريق ريال مدريد لمواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقع خطوة مهمة نحو التتويج بلقب كأس الملك.


على الجانب الأخر يطمح فريق ريال سوسيداد، في إيقاف سلسة نتائج كتيبة زيدان المميزة، بتحقيق الفوز عليه في لقاء اليوم، وطرده خارج المسابقة.


برشلونة ضد أتلتيك بلباو:

يدخل فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، بعدما ودع الفريق بطولة كأس السوبر الإسباني مؤخرا على يد أتلتيكو مدريد، من الدور نصف النهائي، وفقد صدارة  الدوري لصالح ريال مدريد.

في المقابل يطمح فريق أتلتيك بلباو في تعميق جراح برشلونة، بطرده من بطولة كأس الملك.، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.
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