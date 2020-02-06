ماهر مقلد: المصارف اللبنانية لم تأخذ أي اجراءات جديدة ضد الحراك الشعبي.. فيديو

قال ماهر مقلد، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن المصارف اللبنانية لم تأخذ أي اجراءات جديدة ضد الحراك الشعبي، لافتا الي أنه مازال هناك مشاكل في التعاملات بينهما.





وأضاف "مقلد"، خلال لقائه ببرنامج " أكسترا نيوز"، أنه "لم يتم رفع القيود التي أقرتها الحكومة السابقة، والتي تتعلق بشروط السحب والإيداع"، مشيًرا الي أن الحراك الشعبي يري أنه لا يوجد انفراجة حقيقية فيما يتعلق بالبنوك.





وأكد مدير تحرير جريدة الأهرام، أن الحكومة الآن تعمل على تشكيل خطة الأنقاذ الوزاري، وتتم مناقشته قبل تقديمه الي المجلس النيابي، مضيفا أن البيان الوزاري اللبناني تحدث بضرورة تخفيض الفائدة على الودائع في المصارف اللبنانية.





أشار مقلد إلى أن من وراء البنود التي وضعت في البيان الوزاري الدولة تعمل جاهدة على استثمار المواطن وعدم وضع الأموال داخل البنوك اللبنانية، مؤكدا أن يجب مناقشة البيان الوزاري قبل تقديمه الي المجلس النيابي.





تابع أن مسودة البيان الوزاري تتضمن خطة عاجلة والتي تتلزم بها الحكومة وتقدر بسنة، مشيرا الي أن هذه المدة يحدث بها أجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمات الموجودة بلبنان من جميع الجهات.