AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

4 كئوس و14 ميدالية حصاد جامعة المنيا بـ أسبوع فتيات الفيوم

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:06 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
اختتمت فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس الذي أُقيم في رحاب جامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير حتي 6 فبراير2020، بتنظيم حفل ختامي كبير أُعلن خلاله عن فوز جامعة المنيا بكأس النشاط العلمي والاجتماعي، وحصد الجامعة ثلاث كؤوس على مستوى الجامعات المصرية، و14 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، في مختلف الأنشطة الثقافية، والاجتماعية، والفنون التشكيلية، والجوالات، ونادي العلوم، والرياضية، لتكون الجامعة هي الأفضل والأعلى إنجازًا وحصادًا لمسابقات الأسبوع على مستوى الجامعات المصرية.

وصرح الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، بأن الجامعة نجحت في تحقيق إنجازًا كبيرًا خلال مشاركتها بأسبوع فتيات الفيوم الخامس، وذلك بحصد كأس النشاط العام للأسبوع في المجال العلمي ، وذلك بعد تصدرها لمسابقة الفوتوشوب لتصميم شهادة تقدير وحصولها على كأس المسابقة، وحصولها على المركز الثاني، وكأس المعرض العلمي لنوادي العلوم والذي نافست به الجامعة خلاله بثلاث أجهزة هندسية وبمنتجاتها الصناعات الصغيرة، والصناعات الكيميائية والغذائية، إلى جانب حصولها على المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة مجلة الحائط العلمية والتى نفذها الطلاب: يمنى يحيى، وأنجي خالد فاروق، ودعاء سعيد.

 وأضاف د. عبد النبي، أن الجامعة حصلت أيضًا على كأس النشاط العام في المجال الاجتماعي، وذلك بحصولها على لقب وكأس الطالبة المثالية على مستوى الجامعات المصرية للطالبة والتي فازت به الطالبة إسراء أحمد، إلى جانب حصولها على ميداليتين برونزيتين في الشطرنج للطالبات: أروي بدر، ومريم ممدوح، ودينا عماد، وذلك بعد خوضهم لـ9 جولات فازت كل منهم بـ12 نقطة .

وأوضح وليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب، أن الجامعة حصلت بالمجال الثقافي على الميدالية الذهبية في مجلات الحائط الثقافية، والتى قامت بإعدادها وتنفيذها الطالبات: نانسي جمال، وياسمين عماد، كما حصلت في الفنون التشكيلية على ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية وبرونزيتين بإجمالي 5 ميدليات في مجال: الجرافيك، والتصوير الزيتي، والنحت، وفي ورشة الرسم، التى شاركت بها الجامعة بـ34 عملًا فنيًا.

وفي نشاط الجولات نافست الجامعة في مجالات النشاط الكشفي وحصلت على المستوى الأول ودرع الجوالات في إحدى عشر مجالًاهم: الدين للحياة، والتطبيقات العلمية والبيئة، والفنون والآداب، والاقتصاد والمواطنة، والصحة والرياضة، ومهارات الحياة، والخدمة العامة وتنمية المجتمع، والاتصال العالمي، والتقاليد والفنون الكشفية، والتطلع للقيادة، والقيم والاتجاهات الكشفية والمظهر العام. 

كما حصد النشاط الرياضي على الميدالية الفضية والمركز الثاني بكرنفال الجامعات الذي حمل الطابع الفلكلوري والفرعوني لمحافظة المنيا.

وخلال الحفل الختامي قام الدكتور هاني العربي مستشار رئيس جامعة المنيا للأنشطة الطلابية ورئيس البعثة، بإلقاء كلمة ممثلي الجامعات المصرية بالأسبوع، قدم خلالها الشكر لجامعة الفيوم على حفاوة الاستقبال وحسن الإقامة، مؤكدًا أن الأسبوع قدم رسائل هامة لفتيات الجامعات، لكونه فرصة للتعارف بين فتيات الجامعات، وتحقيقًا للمنافسة الشريفة التى سلطت الضوء على مواهب الطالبات وإبداعاتهم، بالإضافة إلى نقل الصورة الإيجابية لمحافظة الفيوم، وتنشيط السياحة بها، الذي أنعكس بشكل واضح على مجتمع المحافظة.

أشرف ورافق وفد جامعة المنيا خلال أسبوع الفتيات الخامس، د. هاني العربي، وكتيبة رعاية الطلاب بالجامعة بقيادة وليد عبد القوي، وأميمة عباس مدير إدارة النشاط الثقافي والفني ونادي العلوم، وعاطف عيسى مدير النشاط الاجتماعي والرحلات، ومحمد حسن مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ود. أحمد بسيوني مديرإدارة النشاط الرياضي، ومحسن سيد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، وراندا علي مسئول الاتصال بالأسبوع، ود.أمير ماهر طوبيا مسئول نادي العلوم، وصابرين أحمد، وهشام إبراهيم، وماجد ماهر، ومحمود منصور، ودعاء مصطفى، وهاجر جمال، والقائد أحمد مختار ود.محمد صلاح المدربان والأخصائيان برعاية الطلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تكرم أصحاب الهمم المتميزين في الأنشطة الطلابية

معسكرات لطلاب المنيا استعدادا لأسبوع الجامعات

معسكرات تكثيف وتدريب لطالبات جامعة المنيا للتأهب للمنافسة في مسابقات أسبوع الفتيات الخامس بالفيوم

أول أفواج جامعة المنيا تصل الفيوم للمشاركة بأسبوع الفتيات الخامس

جامعة حلوان تشارك بأسبوع فتيات الجامعات الخامس بالفيوم

جامعة المنيا تشارك في المعرض العلمي بـ"أسبوع فتيات الفيوم" بثلاثة أجهزة هندسية وإلكترونية .. صور

ترشيحاتنا

ما مدة حمل السيدة مريم؟.. أمين الفتوى يوضح

أحمد شوبير عن مواجهة صن داونز: فريق زي وادي دجلة

تخلصك منها فورا.. حيل سريعة لعلاج آلام الظهر

أزمة إذاعة مباراة بيراميدز والأهلي تقترب من الانتهاء.. تفاصيل

الوزراء: مصر الأولى أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2019

من الأكثر جرأة ؟ نجمات تألقن بـ البنطلون الجلد فى شتاء 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية

تعرف على أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر.. صور

شاهد.. ابن زوجة محمود العسيلي من زوجها السابق