الوزراء: مصر الأولى أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2019

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول حصول مصر على المركز الأول في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا 2019.





وأوضح الإنفوجراف أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبية المباشرة لمصر في 2019، وصل إلى 8.5 مليار جنيه، لافتا أن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، الغاز والبترول والسياحة والتطوير العقاري والاتصالات.









وقال مركز المعلومات إن مصر حافظت على صدارتها في مقدمة الوجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، بتدفقات بلغت 8.5 مليار دولار في 2019، في الوقت الذي زادت فيه تدفقات الاستثمار بنسبة 5% مقارنة بعام 2018، وفقا لأحدث تقارير اتجاهات الاستثمار الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.