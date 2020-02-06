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أخبار البلد

الوزراء: مصر الأولى أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2019

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:12 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول حصول مصر على المركز الأول في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا 2019.

وأوضح الإنفوجراف أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبية المباشرة لمصر في 2019، وصل إلى 8.5 مليار جنيه، لافتا أن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، الغاز والبترول والسياحة والتطوير العقاري والاتصالات.


وقال مركز المعلومات إن مصر حافظت على صدارتها في مقدمة الوجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، بتدفقات بلغت 8.5 مليار دولار في 2019، في الوقت الذي زادت فيه تدفقات الاستثمار بنسبة 5% مقارنة بعام 2018، وفقا لأحدث تقارير اتجاهات الاستثمار الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
الوزراء: مصر الأولى أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2019
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