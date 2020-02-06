الصحة العالمية: 7000 مختبر تكثف الجهود للوصول لعقار ضد كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن فيروس كورونا عدو مجهول حتى الآن ومواجهته واجب عالمي.





وأضافت: " لا نشجع التخمينات في هذه المرحلة وإنما تكثيف التعاون ضد الفيروس".





وتابعت المنظمة الأممية أنها على اطلاع بشفافية المعلومات وتثمن الجهود التي تبذلها الصين في التصدي للوباء في الخط الأمامي. وقالت: "لا حاجة للتشكيك بكل شيء من اجل لا شيء".





وأكدت المنظمة أنه تم تعزيز الاختبارات في نحو 7000 مختبر حول العالم لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنها تكثف الجهود للوصول إلى عقار فعال ضد فيروس كورونا.