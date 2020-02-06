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أخبار البلد

زيادة الحركة الجوية في مطارات مصر بنسبة 14.3% خلال 201‪9

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:13 م
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
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نورهان خفاجي

عقد الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، الاجتماع التنفيذى لمديرى المطارات الـ Excom، حيث بدأ الاجتماع بالشكر والترحيب بمديرى المطارات.


وأوضح رئيس الشركة المصرية للمطارات،ً أهمية هذا الاجتماع الدورى للحفاظ على التواصل الدائم بين المطارات والقطاعات المختلفة المعنية بمتطلبات كل مطار مما يؤدى إلى سرعة الانتهاء من الأعمال المطروحة، والاستفادة من جميع الأفكار والمقترحات التى تصب فى نهاية الاجتماع فى المصلحة العامة للشركة.


واستعرض قطاع المطارات، خلال الاجتماع الحركة الجوية فى المطارات وأوضح زيادة الحركة الجوية بنسبة 14.3% خلال 201‪9 مقارنة بعام 201‪8 وهى نسبة مبشرة.


وأوضحت الإحصائيات عن تزايد حركة الجنسيات فى جميع المطارات من أوكرانيين ، إيطاليين، ألمان ، فرنسيين، اسبان ويابانيين وخاصة مطار الغردقة، مما يؤكد على أن مطار الغردقة واعد ومحط دراسة لمزيد من جذب السياحة بالغردقة، بالإضافة إلى مطارى الأقصر وأسوان التى كانت نسب الزيادة بهم غير مسبوقة وذلك نتيجة لحملات وزارة السياحة الناجحة ودعمهم فى جلب السياحة لتلك المدن.


وأكد محجوب على أهمية الوقوف على الاحتياجات والمتطلبات لكل مطار لتطبيق خطة التطوير وعرضها على رؤساء القطاعات المختصة للوصول إلى الحلول المناسبة وتذليل كافة العقبات ووضع توقيت زمنى محدد للانتهاء من أعمال التطوير، وكذلك متابعة خطوات التنفيذ من قبل جميع مديرى المطارات والقطاعات المختلفة بالشركة، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى بالاهتمام بتطوير المطارات وبنيتها التحتية فقد تم خلال الاجتماع عرض المقترحات والملاحظات التى واجهت كل من مطار شرم الشيخ ،الأقصر ،اسوان، طابا وأبو سمبل ومن المخطط أن ينعقد هذا الاجتماع دوريا لتعزيز سبل التعاون وصولًا للحلول المثالية .

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