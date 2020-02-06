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فن

صوروا اللحظات الحلوة بس.. محمد حماقى يوجه رسالة لجمهوره

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:49 م
حماقى
حماقى
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سيد احمد
نشر الفنان محمد حماقى فيديو له يوضح فيه فكرة اغنية من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلق حماقى على الفيديو قائلا "  صوروا اللحظات الحلوة بس ..صوروا الصورة اللي لما ترجعوا تشوفوها تاني تلاقوا وشّكوا ابتسم لوحده ..عارفين الشكل ده ؟ ".


وحاز الفيديو اعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : 


خد قلبى - انت احلى حاجة فى الدنيا - معاك حق 


حقق ألبوم النجم محمد حماقى "كل يوم من ده"، ما يقرب من 105 ملايين مشاهدة على قناة "نجوم ريكوردز"، بموقع "يوتيوب"، وحتى كتابة هذه السطور وذلك منذ طرح الألبوم على مدار 60 يومًا فقط.

وكانت شركة "نجوم ريكوردز"، طرحت ألبوم محمد حماقى بشكل يحدث لأول مرة فى مصر، وهى عبارة عن "ألبومين فى ألبوم"، كما تم طرح الألبوم فى موعد محدد، فى جميع الأماكن فى مصر.


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