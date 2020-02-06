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رياضة

الجهل بالقانون سبب الأزمة.. أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن هدف الأهلي القاتل أمام بيراميدز

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:46 م
اليو ديانج
اليو ديانج
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محمد رشاد
أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، صحة هدف النادي الأهلي الثاني في مرمى بيراميدز، مشيرا إلى أنه ليس هناك خطأ من قبل الحكم الدولي إبراهيم نور الدين في احتسابه.

وحطم الأهلي، عقدة مضيفه بيراميدز بفوز شاق ومثير بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الخميس، عن طريق أليو ديانج في الدقيقة (90+1)، ليحقق الفوز رقم 13 على التوالي، ويحلق في الصدارة برصيد 39 نقطة، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 26 نقطة بالمركز الخامس.

وقال الشناوي فى تحليله على قناة أون سبوت، إن الضربة الركنية صحيحة وليست ضربة مرمى، مضيفا: "الضربة الركنية لعبت، بينما لم تكن الكرة الأخرى متداخلة، وكانت خارج الملعب، القانون يتيح إيقاف اللعب في حالة تداخل الكرة الأخرى"، لافتا إلى أن الجهل بالقانون، هو سبب الأزمات التي حدثت داخل الملعب.

وعن هدف الأهلي الأول، أكد الشناوي أن "الهدف صحيح، وبادجي لم يكن متسللا".

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز اعتراضات من جانب الجهاز الفني لبيراميدز على قرار الحكم إبراهيم نور الدين باحتساب هدف أليو ديانج.
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