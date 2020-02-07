سيرين عبد النور تحصد 200 ألف مشاهدة بعد يوم من طرح ليلة

طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، أحدث أعمالها الفنية، كليب بعنوان "ليلة" وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 5 فبراير، بالتزامن مع عيد الحب في فبراير الجاري.





وحصد كليب "ليلة" لـ سيرين عبد النور، 223 ألف مشاهدة، بعد يوم من طرحه على يوتيوب، وروجت "سيرين" للكليب عبر صفحاتها المختلفة على السوشيال ميديا.





كليب "ليلة" لـ سيرين عبد النور، من كلمات: أحمد علي موسى، ألحان: شادي حسن، توزيع مويسقي: إيدمي جبر، ميكس وماستر: سليمان دامين، الإنتاج الموسيقي: جاد شويري، وإخراج: جاد شويري.



