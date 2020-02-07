محمود فتح الله: إبراهيم نور الدين غير قراره قبل هدف الأهلي

أكد محمود فتح الله المدرب العام في الجهاز الفني لنادي بيراميدز أن الحكم إبراهيم نور الدين غير قراره قبل تسجيل الأهداف هدف الفوز في مواجهة الفريقين.





الأهلي اقتنص فوزا في الدقيقة 90+2 على بيراميدز ليحقق الفوز الأول في تاريخ مواجهات الفريقين المباشرة بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري والكأس.





وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال محمود فتح الله: "الحكم احتسب ضربة مرمى في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ثم غير قراره في لحظة وأشار إلى ضربة ركنية للأهلي".





وأضاف فتح الله :"بمجرد إشارة الحكم إلى ضربة مرمى حصل المهدي سليمان على الكرة ليبدأ هجمة لفريقه بضربة مرمى، لكن في لحظة أشير إلى ضربة ركنية لينفذها الأهلي سريعًا ويسجل هدف لا علاقة لنا به".





وفي تصريحات إضافية لقناة "إم بي سي مصر" أكد محمود فتح الله تقدم بيراميدز بشكوى ضد الحكم إبراهيم نور الدين لدى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب ما فعله في نهاية المباراة.





وأنهى مدرب بيراميدز :"شعرنا بالظلم بعد تغيير الحكم قراره، ونزولنا لأرض الملعب كان للاعتراض وسؤاله لماذا فعل ذلك؟ الإحساس بالظلم أمر طبيعي ولدى لاعبي بيراميدز مبرر لغضبهم".