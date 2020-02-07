شاهد.. سمر يسري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الإعلامية سمر يسرى صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت "سمر يسرى" ترتدى تيشيرت كت باللون الازرق أبرز جمالها، وتركت سمر، شعرها البنى بطريقة أنيقة ولافتة يتناسب مع جمال إطلالتها ويضيف الحيوية لها.





واعتمدت فى الماكياج على لون الكاشمير للعيون الذى يبرز جمالها مع الرموش الكثيفة السوداء، ووضعت أحمر للشفاه باللون الكشمير الذى يبرز جمال أنوثتها.





يذكر أن سمر يسرى تقدم برنامج حفلة 11" عبر قناة on e، والذي تستضيف فيه نجوم الفن والإعلام.



