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سفير الصين بالقاهرة يكشف السبب وراء ظهور كورونا.. شاهد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:35 ص
سفير الصين بالقاهرة
سفير الصين بالقاهرة
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حمزة شعيب
أكد السفير الصينى بالقاهرة لياو لي تشانج، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تخطت الـ 20 ألف حالة بالصين، لافتا إلى الفيروس بعيد كل البعد عن القارة الإفريقية.

تابع السفير الصينى خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"فيروس سي مثل الشيطان ولن نتركه دون مقاومة وسنعمل على إيقافه بكل مالدينا من قوة".

وأكمل:"جميع الصينين المقيمن بمصر بصحة جيدة وأخذنا إجراءات إحترازية للأطمئنان عليهم، مردفا:"نحن كسفارة صينية بالقاهرة أرسلنا وثائق إرشادية للصينين بضرروة الكشف قبل القدوم للقاهرة".

وأشار إلى أنه هناك تعاون كبير بين الصين ومصر  لأخذ جميع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا:"الأطباء والعلماء الصينين يعملون على تحديد السلالة الجينية لفيروس كورونا، مضيفا:"ليس لدينا تأكيد بأن الخفافيش هى السبب فى ظهور وباء كورونا".

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