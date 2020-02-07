نجم برشلونة يخضع لجراحة جديدة في فنلندا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي، سيخضع لعملية جراحية في فنلندا الثلاثاء المقبل.

وقال النادي الكتالوني في بيان نشره على موقعه الرسمي: "سيخضع اللاعب عثمان ديمبيلي لعملية جراحية يوم الثلاثاء، 11 فبراير، في مدينة توركو الفنلندية، لعلاج تمزق في أوتار ركبته اليمنى".

عانى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما من سلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى "البارسا" قادما من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017، وكانت عودته متوقعة هذا الشهر بعد تعافيه من إصابة بتمزق في العضلة ذات الرأسين تعرض لها في الـ27 من نوفمبر الماضي، لكنه تعرض لإصابة جديدة في تدريبات برشلونة الاثنين الماضي.

وخاض ديمبيلي 5 مباريات فقط هذا الموسم مع برشلونة في الدوري الإسباني، وسجل هدفا واحدا