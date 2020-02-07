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حوادث

إصابة ١٣ شخصا في حادثين بقرية الكشح بسوهاج

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:22 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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خالد رياض
شهد مدخل قرية الكشح بمركز دار السلام جنوب شرق سوهاج، حادثي سير نتج عنهما إصابة ١٣ شخصا، تم نقلهم إلى مستشفى دار السلام، والمستشفيات الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بوقوع حادثي تصادم منفصلين أمام مدخل قرية الكشح مركز دار السلام، وتبين من الفحص أن الحادث الأول وقع أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "معتصم. خ. م. م" ١٨ عاما سائق ويقيم بناحية البلابيش بحري عندما اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية "توك توك" قيادة "يعقوب. ن. ي" ١٨ عاما عامل ويقيم بناحية الكشح. 

نتج عن الحادث إصابة كل من قائدي المركبتين، و٤ آخرين، ويقيمون بناحية الكشح باشتباه كسور وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي المركبتين. 

كما تبين حدوث تصادم آخر بالمنطقة، انتقل مساعد المدير لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة "إسلام. ح. ا" ٣٠ عاما سائق ويقيم بناحية البلابيش المستجدة دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ مما أدى لانقلابها بترعة الفاروقية المجاورة للطريق

نتج عن الحادث إصابة كل من "سرحان. ا. ن" ٣٥ عاما محام. و٦ آخرين باشتباه كسور وجروح وسحجات، وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين للمستشفي المركزي، وتحويل حالتين لمستشفي سوهاج الجامعي، تم استخراج السيارة من الترعة والتحفظ عليها، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة. 

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