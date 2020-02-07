AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عدم جاهزية مستشفى النجيلة لاستقبال القادمين من الصين.. حقيقة أم شائعة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:46 ص
مستشفى النجيلة
مستشفى النجيلة
Advertisements
محمود مطاوع
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن عدم جاهزية مستشفى "النجيلة" بمحافظة مطروح المخصصة لاستقبال القادمين من الخارج المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا".

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول عدم جاهزية مستشفى "النجيلة" المخصصة لاستقبال القادمين من الخارج المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا"، مُوضحةً أنه تم تجهيز المستشفى بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لإخضاع المشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" للفحص الطبي للتأكد من خلوهم من الفيروس، وكذلك تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وقد تم تجهيز أماكن الإقامة على أعلى مستوى للمصريين العائدين من الصين، بأحد الفنادق المجهزة في مدينة مرسى مطروح، خلال فترة العزل الصحي، لمدة 14 يومًا، وتضمنت تجهيزات أماكن الإقامة، توفير جميع الاحتياجات المعيشية، داخل كل سكن بما في ذلك من أجهزة اتصال، للتواصل مع ذويهم وطمأنتهم، وفي حال ظهور أعراض فيروس "كورونا" على أي حالة، سيجرى نقل المشتبه في إصابتهم بسيارة إسعاف ذاتية التعقيم، إلى مستشفى النجيلة، كما سيجرى العمل على رفع كفاءة الحجر الصحي بمنفذ السلوم البري واستكمال تجهيزه وتهيئته، لاستقبال أية حالات طارئة عبر المنفذ في أي وقت، للفحص والكشف الطبي عليها ضد أية أوبئة أو أمراض معدية أخرى.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف علي استعدادات وزارة الصحة لتجهيز مستسفي النجيلة لاستقبال العائدين من الصين

وزيرة الصحة تؤكد جاهزية المستشفى المجهز لإخلاء المصريين القادمين من الصين .. صور

مطروح جاهزة لاستقبال العائدين من الصين

فيروس كورونا.. ننشر الاستعدادات النهائية لوزارة الصحة لاستقبال المصريين العائدين من الصين .. مستشفى مجهز لحجز العائدين في حالة الإصابة بالفيروس.. وتركيب أجهزة خاصة بالمعامل الفيروسية

هل تم احتجاز مصري في مستشفى حميات للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا .. الصحة تجيب

نائبة: الصحة خالفت معايير اختيار الأطباء للكشف على العائدين من الصين

ترشيحاتنا

تعرف على حقيقة إغلاق مجازر اللحوم بـ الدقهلية

أمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس وأبرز نصائحها للمواطنين.. فيديو

مدينة الأشباح.. ما لا تعرفه عن ووهان الصينية عاصمة العلم والاستثمار

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

تأجيل بدء الدراسة بـ الترم الثاني في المدارس والجامعات.. حقيقة أم شائعة

شاهد .. محمد زيدان فى أحدث ظهور له برفقة نجله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر.. صور

مين أحلى.. رانيا يوسف تتألق بنفس إطلالة رضوى الشربيني.. صور

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور