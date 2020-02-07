بادجي: سعيد بدعم الجماهير.. والأهلي يسير بخطوات ثابتة

عبر السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته الكبيرة بالنتائج التي يحققها الفريق خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الأهلي يسير بشكل مميز؛ سواء في دوري أبطال إفريقيا أو في بطولة الدوري.





قال بادجي، إنه يشعر بسعادة كبيرة لتواجده داخل الأهلي، خاصة بعد أن لمس مدى قوة المنافسات التي يخوضها الفريق على الصعيد المحلي والقاري، مشيرا إلى أنه يتطلع لأن يكون صاحب بصمة أكبر مع الفريق ويساهم في استمرار النجاحات وتحقيق البطولات.





وأكد بادجي أنه يشعر بالحماس الكبير بعد دعم جماهير النادي له، ورغم الدقائق القليلة التي شارك بها، إلا إنه يملك دوافع كبيرة لتقديم أفضل ما لديه حتى يكون متواجدا ضمن حسابات الجهاز الفني بشكل مستمر.





وشدد اللاعب على أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل بين اللاعبين وجميعهم يعرف أهمية المرحلة المقبلة والارتباطات القوية التي تنتظر الفريق خلالها.





يذكر أن بادجي، انتقل الى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف نادي رابيد فيينا النمساوي.



