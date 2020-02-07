الدفاع الروسية تنشر فيديو مصورا لقدرات مدرعاتها في إصابة الأهداف

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل تدريبات سلاح المدرعات الروسية فى ضواحى موسكو.





ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدريبات سلاح المدرعات التابع للمنطقة العسكرية الغربية.





وتمكنت المدرعات من إصابة الأهداف بنجاح ودقة ابتداء من 200 متر إلى كيلومترين





يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مؤخرأ أن موسكو سترسل دعوات للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي للمشاركة في التدريبات العسكرية التي تقودها سنويا.





ودعا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو "قوات من 90 بلدا بينها أعضاء في حلف شمال الأطلسي" للمشاركة، بحسب وزارة الدفاع.





وتشمل المناورات التي انطلقت عام 2015 تدريبا على إطلاق النار تنفّذه فرق الدبابات، إضافة إلى وضع مسار يتضمن عقبات.