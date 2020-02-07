مقر جديد للحركة الوطنية بأشمون.. وتكريم أسر الشهداء

أكد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب "الحركة الوطنية"، أن مشاركة رجال الشرطة في أعيادهم واجب وطني استنها قادة الحزب في كل عام، لافتا إلى أن تكريم أسر الشهداء غاية يسعى إليها الحزب وقادته لرد بعضا من جميل هؤلاء الأبطال إلى عائلاتهم ومساندتهم أفراحهم وأتراحهم.





وأشاد رئيس حزب الحركة الوطنية خلال افتتاحه لــ وحدة الحزب الجديدة ومقره بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بالتنظيم الرائع لشباب الحزب في أشمون، موجها شكره وتقديره على ما وجده من وعي سياسى بين أهالي المدينة.





ومن جانبه قال حسين يوسف منصور، أمين التواصل السياسى ومساعد أمين الحزب، إن مشاركة رجال الشرطة فى احتفالهم وتكريم شهدائهم هو من سبيل العمل الوطنى للحزب، ودوره المجتمعي تجاه الشرفاء من أبناء الوطن.





وأكد أمين التواصل السياسي بالحزب إن عصر هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية في مصر أصبح من الخيال وغير موجود في عهد الرئيس السيسي الذي يدعم كل من يخدم أبناء الوطن ويعمل بإخلاص وهو ما يعرفه الجميع عن حزب الحركة الوطنية.





وشدد منصور على أن حزب الحركة الوطنية يعمل بكل حرية على الأرض ولا يجد أي معوقات رغم إدعاء البعض قربهم من مراكز صنع القرار سعيا منهم لتحقيق مكاسب شخصية وتكرار مأساة الحياة الحزبية في عهود سابقة، وهو ما لن يتكرر في عهد الرئيس السيسي والدولة المصرية الجديدة.





وأضاف أن اقتتاح مقر جديد للحزب بمدينة أشمون دليل على أن هناك مشاركة فعالة من الشباب بعد دعم معنوي كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمخلصين في جميع المجالات من أجل بناء مصر الجديدة.





من جهته قال تهامي كرم أمين العمل الجماهيري بالحزب، إن الحزب يسعى للحوار الوطني بين جميع أطياف الشعب لإرساء قواعد الديمقراطية فى ظل القيادة السياسية الرشيدة والراغبة في تحقيق العمل الديمقراطي وبآليات حقيقية.





وقال هانى الشوربجي أمين حزب الحركة الوطنية بأشمون إن الحزب يقدم نموذج جديد من العمل السياسي دعما للدولة من خلال جهود الحزب في تفعيل مشاركة الجميع في الحياة السياسية والعملية الديمقراطية في مصر موجها الشكر لجميع الوفود المشاركة في افتتاح المقر الجديد بأشمون.





من ناحيتها عبرت رحاب الجندي، أمين الإعلام بالحزب، عن سعادتها بالمشاركة في كتيبة إعلام فى كيان كبير مثل حزب الحركة الوطنية متمنية أن يكون لها دور مؤثر في التثقيف والتوعية بالحياة الحزبية ودور الحركة الوطنية في التوعية الوطنية فى المستقبل لبناء الوطن الغالي مصر.





تأهيل الكوادر الشابة





وقالت فاتن الشاذلى أمين التدريب والتثقيف بحزب الحركة الوطنية بمحافظة المنوفية، إن الحزب يسير بخطى ثابتة فى إثراء العمل الوطني، وزيادة الوعي وتأهيل كوادر شابة تكون من بين أعضاء المجالس المحلية في الانتخابات القادمة وذلك من خلال برامج التدريب والتثقيف لأبناء الحزب وأبناء المجتمع المحلي.





وعبر عضو الحزب عصام حسانين المدير العام بمركز معلومات أشمون عن سعادته فى حصول المواطنين وأبناء الحزب على خدمات توعية بقضايا الوطن وإثراء ثقافة المواطنين السياسية عن طريق الحزب، والذي يعتبر من المنصات الرئيسية لدعم الدولة الوطنية بقيادة ربان السفينة الرئيس عبدالفتاح السيسى .





من جهتها أكدت مريم النادري رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ولحفل افتتاح مقر الحزب، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للشباب، هو أفضل حافز معنوي بعد أن كان الشباب فاقد للأمل فى المستقبل.





وأوضحت أنها ومن خلال حزب الحركة الوطنية ستعمل على تحقيق طموحاتها السياسية من خلال الاندماج في العمل الحزبي وممارسة دور قيادي بين منافسيه من الأحزاب الأخرى، ومن خلال المشاركة فى دعم وبناء مصر الحديثة.





وثمنت إتاحة الفرصة لها في المشاركة فى تنظيم الافتتاح للمقر الجديد بأشمون وفي المؤتمر وبمساعدة أعضاء اللجنة المنظمة الذين قاموا بدورهم على أكمل وجه موضحين للجميع كيف يمكن للشباب أن يساهم في صناعة المستقبل السياسي في البلاد.





أيمن الفلاحين بالحزب حلمى أبو محمود أكد أن العمل الحزبى أصبح له تأثير مباشر على الشارع خاصة بعد ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن الأحزاب تضم في عضويتها الكثير من العمال والفلاحين الذين يساهمون في اقتصاد الوطن وأصبحت الأحزاب بمثابة منصات لهم لعرض مطالبهم ورؤيتهم في إصلاح الحياة السياسية في مصر.



