احذر السكر.. يؤدي إلى 4 مشاكل صحية خطيرة.. جمال شعبان: خطر على القلب.. يسبب السرطان وهذه بدائله

و أشار إلى أن أبرز أضرار السكر البدانة والسمنة، موضحا أن الخلايا الدهنية خلايا نشطة ليست مجرد مخازن للشحوم والدهون الزائدة، بل تحفز إفراز الإنسولين الذي ينشط نمو الخلايا، مما قد يتسبب في السرطان أو تضييقات وانسدادات في الشرايين التاجية .

وأشار إلى أن الخلايا السرطانية عندها نهم شديد للسكر أكثر من الخلايا غير السرطانية، وأيضا الخلايا الدهنية تفرز وسائط التهابية قد تؤدي إلى اختلال كهرباء القلب.

ولفت الانتباه إلى كيفية منع استخدام السكر نهائيا أو التقليل من استهلاك السكريات في النظام الغذائي، موضحا أنه لتقليل كمية السكر يجب تجنب هذه الأطعمة والتي تم ترتيبها من حيث الأهمية:

المشروبات الغازية: المشروبات الغازية المحلاة بالسكر تعتبر أسوأ ما يمكن تناوله لذلك يجب تجنبها قدر الإمكان.

العصائر المصنعة: عصائر الفاكهة المصنعة تحتوي في الواقع على نفس القدر من السكر الذي تحتويه المشروبات الغازية.

الحلوى والحلويات: يجب عليك الحد بشكل كبير من استهلاك الحلويات.

السلع المخبوزة: الكوكيز، الكعك، الخ فهذه الأطعمة تحتوي على كمية عالية جدا من السكر والكربوهيدرات المكررة.

الفواكه المعلبة في شراب سكري: عليك بالفواكه الطازجة بدلًا من ذلك.

الأطعمة منخفضة الدسم: الأطعمة منزوعة الدسم غالبًا ما تكون مرتفعة جدًا في السكر.

الفواكه المجففة: تجنب الفواكه المجففة قدر الإمكان.

ونصح بتناول الفاكهة والعصائر بدون سكر ،كما يمكن وضع عسل النحل على العصير بنسبة بسيطة وذلك عند التأكد من أن عسل النحل طبيعي ،وخالى من السكر .