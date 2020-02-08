احذر السكر.. يؤدي إلى 4 مشاكل صحية خطيرة.. جمال شعبان: خطر على القلب.. يسبب السرطان وهذه بدائله

مرض السكر يعتبر من الأمراض العصرية التي يصاب بها الكثير من الأشخاص، ولكن الذي يجهله الجميع أن تناول دواء السكر يحمي الشخص من أمراض أخرى.
كشف موقع" eurekalert"، ان النتائج والدراسات العلمية توصلت أن تلقى دواء السكر له أهمية كبيرة على الصحة، ولاسيما صحة الدماغ، وتحفيز الذاكرة.
قالت الدكتورة نيشن إن هذه الدراسة قد تكون أول من يقارن معدل الإصابة بأمراض مرض الزهايمر والخرف لدى الأشخاص الذين يعانون من مستويات الجلوكوز الطبيعية، أو ما قبل السكري ، أو الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 - سواء تم علاجهم أو عدم علاجهم.
يقول نيشن: "من المحتمل أن تحدث الأدوية لعلاج مرض السكري فرقًا في تقدم تدهور الدماغ". "لكن من غير الواضح إلى أي مدى يمكن لهذه الأدوية أن تبطئ أو تمنع ظهور مرض الزهايمر.
ووفقًا لموقع healthline، يساعد الحمص في السيطرة على نسبة السكر في الدم ، وفيه نوع من النشا الذي يهضم ببطء وكل هذه الأشياء تساعد على منع السكر في الدم والأنسولين من الصعود بسرعة كبيرة وهذا جيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.
حذر الدكتور جمال شعبان "عميد معهد القلب السابق" متابعيه، من الإفراط في تناول السكر، منعا للإصابة بالأمراض الكارثية.
وقال "عميد معهد القلب السابق" من خلال استضافة فى ندوة بموقع صدى البلد ، أن السكر يصيب الإنسان بكوارث صحية ويؤثر على القلب بشكل عام .
و أشار إلى أن أبرز أضرار السكر البدانة والسمنة، موضحا أن الخلايا الدهنية خلايا نشطة ليست مجرد مخازن للشحوم والدهون الزائدة، بل تحفز إفراز الإنسولين الذي ينشط نمو الخلايا، مما قد يتسبب في السرطان أو تضييقات وانسدادات في الشرايين التاجية .
وأشار إلى أن الخلايا السرطانية عندها نهم شديد للسكر أكثر من الخلايا غير السرطانية، وأيضا الخلايا الدهنية تفرز وسائط التهابية قد تؤدي إلى اختلال كهرباء القلب.
ولفت الانتباه إلى كيفية منع استخدام السكر نهائيا أو التقليل من استهلاك السكريات في النظام الغذائي، موضحا أنه لتقليل كمية السكر يجب تجنب هذه الأطعمة والتي تم ترتيبها من حيث الأهمية:
المشروبات الغازية: المشروبات الغازية المحلاة بالسكر تعتبر أسوأ ما يمكن تناوله لذلك يجب تجنبها قدر الإمكان.
العصائر المصنعة: عصائر الفاكهة المصنعة تحتوي في الواقع على نفس القدر من السكر الذي تحتويه المشروبات الغازية.
الحلوى والحلويات: يجب عليك الحد بشكل كبير من استهلاك الحلويات.
السلع المخبوزة: الكوكيز، الكعك، الخ فهذه الأطعمة تحتوي على كمية عالية جدا من السكر والكربوهيدرات المكررة.
الفواكه المعلبة في شراب سكري: عليك بالفواكه الطازجة بدلًا من ذلك.
الأطعمة منخفضة الدسم: الأطعمة منزوعة الدسم غالبًا ما تكون مرتفعة جدًا في السكر.
الفواكه المجففة: تجنب الفواكه المجففة قدر الإمكان.
ونصح بتناول الفاكهة والعصائر بدون سكر ،كما يمكن وضع عسل النحل على العصير بنسبة بسيطة وذلك عند التأكد من أن عسل النحل طبيعي ،وخالى من السكر .
يأتي السكر في الدم من الطعام الذي تتناوله ويصنع جسمك نسبة السكر في الدم عن طريق هضم بعض الطعام إلى سكر ينتشر في مجرى الدم.
ووفقًا لموقع healthline، قد يؤدي مرض السكري غير المُدار إلى مشاكل في القلب والكلى والعينين والأوعية الدموية، يتم تخزين السكر غير الضروري لتغذية جسمك على الفور في الخلايا لاستخدامه لاحقًا.
ووفقًا لموقع healthline، قد يؤدي مرض السكري غير المُدار إلى مشاكل في القلب والكلى والعينين والأوعية الدموية، يتم تخزين السكر غير الضروري لتغذية جسمك على الفور في الخلايا لاستخدامه لاحقًا.
وكلما زادت معرفتك بكيفية تأثير تناول الطعام على نسبة السكر في الدم، كلما كان من الأفضل حماية نفسك من مرض السكري إذا كنت تعاني بالفعل من مرض السكري، فمن المهم أن تعرف كيف يؤثر تناول الطعام على نسبة السكر في الدم.
يحطم جسمك كل ما تأكله ويمتص الطعام في أجزائه المختلفة.. وتشمل:
- الكربوهيدرات
- البروتينات
- الدهون
- الفيتامينات والمواد المغذية الأخرى
وتتحول الكربوهيدرات التي تستهلكها إلى سكر دم كلما زادت كمية الكربوهيدرات التي تتناولها، ارتفعت مستويات السكر التي ستصدرها أثناء هضمك وامتصاص طعامك.