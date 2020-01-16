احذر.. مرض السكر يؤدي إلى 4 مشاكل صحية خطيرة



- الكربوهيدرات

- البروتينات

- الدهون

- الفيتامينات والمواد المغذية الأخرى



وتتحول الكربوهيدرات التي تستهلكها إلى سكر دم كلما زادت كمية الكربوهيدرات التي تتناولها، ارتفعت مستويات السكر التي ستصدرها أثناء هضمك وامتصاص طعامك.



يأتي السكر في الدم من الطعام الذي تتناوله ويصنع جسمك نسبة السكر في الدم عن طريق هضم بعض الطعام إلى سكر ينتشر في مجرى الدم.ووفقًا لموقع healthline، قد يؤدي مرض السكري غير المُدار إلى مشاكل في القلب والكلى والعينين والأوعية الدموية، يتم تخزين السكر غير الضروري لتغذية جسمك على الفور في الخلايا لاستخدامه لاحقًا.وكلما زادت معرفتك بكيفية تأثير تناول الطعام على نسبة السكر في الدم، كلما كان من الأفضل حماية نفسك من مرض السكري إذا كنت تعاني بالفعل من مرض السكري، فمن المهم أن تعرف كيف يؤثر تناول الطعام على نسبة السكر في الدم.يحطم جسمك كل ما تأكله ويمتص الطعام في أجزائه المختلفة.. هذه الأجزاء تشمل: