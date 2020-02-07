توم وجيري..مدرب صن داونز يعلق على سخرية حارسه من الأهلي والزمالك





وكان أونيانجو نشر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، أول أمس، الأربعاء، صورة كارتونية ساخرة من أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة "توم وجيري" تدل على خوف الأهلي والزمالك من مواجهة صن داونز.





وقال موسيماني في تصريحات صحفية:" أرجو ألا يتم تضخيم الأمور، ما فعله أونيانجو مجرد مزاح ومداعبة للجماهير، نحترم الاهلي والزمالك.





وأوقعت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، الأهلي مع صن داونز، والزمالك مع الترجي.









علق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن دوانز الجنوب أفريقي، على سخرية حارس فريق دينيس أونيانجو من قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك.يذكر أن فريق صن داونز أقصى الأهلى من دور الثمانية، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، الموسم الماضي، بعد الفوز عليه بنتيجة 5 - 1، بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا.