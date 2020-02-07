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مرأة

تأثير نشر صور وجباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.. لن تتوقعها

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:00 م
تأثير نشر صور وجباتنا
تأثير نشر صور وجباتنا على مواقع التواصل الإجتماعي
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آية التيجي

أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة أستون في برمنغهام، أن نشر أصدقائنا ما يتناوله على وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر على خياراتنا الغذائية بشكل كبير.


ووجد العلماء أن نشر الأصدقاء الأطعمة التي نتناولها باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤثر بشكل كبير على اتجاهاتنا في تناول الطعام، حيث وجدت نتائج الدراسة الجديدة أنه زاد استهلاك الوجبات السريعة بمقدار الثلث بسبب الصور التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أصدقائنا.

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وحذر الباحثون، أن نشر الصور للأطعمة التي نتناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأثير كبير في زيادة معدلات السمنة، واللجوء إلى تناول الأطعمة غير الصحية، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأفادت نتائج هذه الدراسة، أن الأطفال الذين يستخدمون وسائل التواصل كانت لديهم عادات أكل سيئة، وقالت ليلي هوكينز طالبة دكتوراه في علم النفس الصحي المشرفة على الدراسة،  إننا قد نتأثر بـ أقراننا الاجتماعيين أكثر مما ندركه عند اختيار بعض الأطعمة، بسبب ما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي.


وتتبع الباحثون حوالي 369 طالبا جامعيا، وشهدوا مدى تأثير نشر أصدقائهم للأطعمة السريعة التي يتناولها، حيث وجدوا أنها زادت من استهلاك الأطعمة السريعة، وغير الصحية، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات السمنة بينهم.

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