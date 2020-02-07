اتشرفت بالعمل معه.. مصطفى شعبان ينعى الكاتب لينين الرملي

حرص الفنان مصطفى شعبان، على نعي الكاتب الراحل لينين الرملي، من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، وذلك بعد وفاة «الرملي» صباح اليوم الجمعة 7 فبراير.
وكتب مصطفى شعبان، في تغريدة له على تويتر: «رحل عنًا الرائع و اتشرفت بالعمل مع الاستاذ #لينين_الرملي "النعامه و الطاووس" مسرحيه بالعربى الفصيح " مسرحيه تحب تشوف مأساه بالطبع لا" .. اللهم ارحمه و تقبله و أكرمه اللهم امين».
وتوفي الكاتب الكبير لينين الرملي، صباح اليوم الجمعة 7 فبراير عن عمر يناهز الـ 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
ولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 أغسطس 1945 بالقاهرة، وهو كاتب مسرحي مصري بارز، كون ثنائيًا فنيًا مع الممثل محمد صبحي في العديد من أبرز مسرحياته.
وقدم العديد من الأعمال المسرحية منها :"تخاريف، انتهى الدرس يا غبي، أهلا يا بكوات، وداعا يا بكوات، عفريت لكل مواطن، الشيء، الكابوس، سعدون المجنون، بالعربي الفصيح، وجهة نظر، الهمجي، أنا وشيطاني، الحادثة، سكة السلامة، سك على بناتك، واعقل يا دكتور.