اتشرفت بالعمل معه.. مصطفى شعبان ينعى الكاتب لينين الرملي

حرص الفنان مصطفى شعبان، على نعي الكاتب الراحل لينين الرملي، من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، وذلك بعد وفاة «الرملي» صباح اليوم الجمعة 7 فبراير.





وكتب مصطفى شعبان، في تغريدة له على تويتر: « رحل عنًا الرائع و اتشرفت بالعمل مع الاستاذ #لينين_الرملي "النعامه و الطاووس" مسرحيه بالعربى الفصيح " مسرحيه تحب تشوف مأساه بالطبع لا" .. اللهم ارحمه و تقبله و أكرمه اللهم امين».





و توفي الكاتب الكبير لينين الرملي، صباح اليوم الجمعة 7 فبراير عن عمر يناهز الـ 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.



