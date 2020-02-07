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فن

رحيل مبدع عظيم.. أشرف زكي ينعى لينين الرملي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:00 م
لينين الرملى
لينين الرملى
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محمد بدران
نعى الفنان اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الكاتب الراحل لينين الرملي، والذى وافته المنية، صباح اليوم الجمعة 7 فبراير عن عمر ناهز 75".

وكتب نقيب المهن التمثيلية عبر حسابه الرسمي على انستجرام، «‏رحيل مبدع عظيم.. انه لينين الرملي». 

وتوفي الكاتب الكبير لينين الرملي، صباح اليوم الجمعة 7 فبراير عن عمر يناهز الـ 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 أغسطس 1945 بالقاهرة، وهو كاتب مسرحي مصري بارز، كون ثنائيًا فنيًا مع الممثل محمد صبحي في العديد من أبرز مسرحياته. 

وقدم العديد من الأعمال المسرحية منها :"تخاريف، انتهى الدرس يا غبي، أهلا يا بكوات، وداعا يا بكوات، عفريت لكل مواطن، الشيء، الكابوس، سعدون المجنون، بالعربي الفصيح، وجهة نظر، الهمجي، أنا وشيطاني، الحادثة، سكة السلامة، سك على بناتك، واعقل يا دكتور.
رحيل مبدع عظيم.. أشرف زكي ينعى لينين الرملي
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