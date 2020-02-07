مطلب شعبى فى ميت عقبة وباب سويقة.. مين يكسب السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي؟

خرج معين الشعباني المدير الفنى لفريق الترجي التونسي بتصريح عقلاني قبل أسبوع من مواجهة نادى الزمالك فى مباراة السوبر الإفريقي الذي يجمع بين بطل دورى أبطال إفريقيا وبطل كأس الكونفيدرالية على ملعب استاد الغرافة في قطر.





الشعباني احترم الفارس الأبيض فى تصريحاته قبل اللقاء المرتقب الذى يتسم دوما بالحساسية فى المواجهات العربية العربية وقال إن حظوظ فريق الترجي أمام الزمالك متساوية وأنه يعلم تماما أنه يواجه بطل إفريقيا في 5 مرات سابقة.





لقب السوبر الإفريقي بات مطلبا شعبيا فى ميت عقبة وباب سويقة معقل الترجي التونسي الذي يعول عليه جماهير الفريقين وعلى الجانب التونسي يعتبر بمثابة استمرار سلسلة النجاحات في الموسم الجارى على المستوى المحلي والقاري فيما يأتي لأنصار القلعة البيضاء بمثابة طوق نجاة للتعثر المحلي والأداء الباهت على المستوى المحلي والقاري.





صدى البلد يرصد مواجهات الزمالك أمام أبناء باب سويقة خلال المسابقات الإفريقية والعربية التى جمعت بينهما على مدار مشوار كبار القارة السمراء الكروى.





واجه الزمالك نظيره الترجى التونسى، 8 مرات في البطولات الإفريقية المختلفة، فاز الأبيض فى 4 مباريات، وانتصر الفريق التونسى فى لقاء وحيد، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

دوري أبطال إفريقيا موسم 94





الزمالك 0 الترجى 0 (ستاد القاهرة)

الترجى 3 الزمالك 1 (ستاد رادس)





دوري أبطال إفريقيا موسم 2002





الترجى 1 الزمالك 1 (ستاد رادس)

الزمالك 1 الترجى 0 (ستاد القاهرة)





دوري أبطال إفريقيا موسم 2005





الزمالك 1 الترجى 1 ( ستاد القاهرة)

الترجي 1 الزمالك 2 (ستاد رادس )





ابطال العرب





الزمالك 3 الترجى 0 (ستاد القاهرة)

الترجي 1 الزمالك 2 ( ستاد رادس)



