مهاجم زاناكو لـ صدى البلد: لا نعرف بيراميدز.. ولا نخاف منهم





يذكر أن قرعة دور ربع النهائي، لبطولة كأس الكونفدرالية، قد أوقعت نادي بيراميدز، في مواجهة نظيره نادي زاناكو الزامبي، بينما أوقعت نادي المصري في مواجهة نظيره نهضة بركان المغربي.





وقال موسوسو في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، لا نعرف الكثير عن نادي بيراميدز، وهما أيضًا لا يعرفون عنا شيئًا، لذا فالتوقعات لتلك المباراة ستكون مرتفعة، يجب الإعداد لتلك المباراة بشكل كاف، حقيقة أنهم صعدوا لدور ربع النهائي، لذا فأنهم فريق قوي، لذا فيجب أن نحترمهم."





وأضاف مو سوسو:" لكننا لا نخاف منهم، لذا ففي العموم، ستكون المباراة رائعة بين كلا الفريقين ذهابًا وعودة."





يذكر أن نادي بيراميدز سيحل ضيفًا على نظيره نادي زاناكو في الأول من مارس في زامبيا، على أن يستضيفه على ستاد الدفاع الجوي في الثامن من الشهر ذاته في مباراة الإياب.

أكد تشيتا مو سوسو، مهاجم نادي زاناكو الزامبي، بأن فريق بيراميدز فريق قوي، ولكنهم لا يخافون منه وذلك قبل المباراة التي تجمعهما في كأس الكونفدرالية.