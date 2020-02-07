الأحوال الجوية والسرعة الزائدة يتسببان فى حوادث تصادم فى 4 محافظات .. مصرع شابين وإصابة 40 آخرين

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بترعة مرقص بإيتاى البارود

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص بينهم 3 أطفال فى حادثي سير بالمنيا

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بشبين القناطر

إصابة ١٣ شخصا في حادثين بقرية الكشح بسوهاج

مصرع شابين وإصابة 5 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بطرق البحيرة





شهد اليوم الجمعة العديد من حوادث التصادم فى عدد من المحافظات تسببت فى مصرع شابين وإصابة 40 اخرين، وأبرز تلك المحافظات البحيرة وسوهاج والمنيا والقليوبية، وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية التى تضرب تلك المحافظات وانخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار وتزايد حركة الرياح على الطرق الصحراوية والسرعة الزائدة فى بعض تلك الحوادث، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرز تلك الحوادث على مدار اليوم.





لقي شخصان مصرعهما، كما أصيب 5 أشخاص آخرون بجروح وسحجات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادثى انقلاب توناية بالطريق الصحراوى بدائرة مركز وادى النطرون وتصادم موتوسيكل مع سيارة أجرة ميكروباص بدائرة مركز كفر الدوار وتم نقل الجثتى لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة والمصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغين الأول من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة "تومنايه " بالكيلو 74 اتجاه الأسكندرية بنطاق دائرة مركز وادي النطرون.





وبالإنتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة 5 أشخاص، وهم كل من:" أحمد مبروك عبدالفتاح" 16 عامًا، " محمود عبد الجليل محمود" 59 عامًا، " أحمد صبري عبدالسلام" 27 عامًا، " عماد سالم عبد الجواد" 35 عامًا،" عثمان أحمد عبد العاطي" 35 عامًا جميعهم مقمين بالنوبارية، مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.





وكان البلاغ الثانى عن مصرع شابين، بحادث اصطدام موتوسيكل مع سيارة ميكروباص، أمام قرية بردلة بمركز كفر الدوار الطريق الزراعي إتجاه القاهرة، وهم كل من: " محمود مختار الكومي" 25 عامًا، ومقيم بعزبة الخواجة بيضا البلد، " محمد عباده قرقور" 29 عامًا، ومقيم بدمنهور.





وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى المركزى بوادى النطرون تحت تصرف النيابة والمصابين للمستشفى المركزى بكفر الدوار، وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وشهد مدخل قرية الكشح بمركز دار السلام جنوب شرق سوهاج، حادثي سير نتج عنهما إصابة ١٣ شخصا، تم نقلهم إلى مستشفى دار السلام، والمستشفيات الجامعي.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بوقوع حادثي تصادم منفصلين أمام مدخل قرية الكشح مركز دار السلام، وتبين من الفحص أن الحادث الأول وقع أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "معتصم. خ. م. م" ١٨ عاما سائق ويقيم بناحية البلابيش بحري عندما اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية "توك توك" قيادة "يعقوب. ن. ي" ١٨ عاما عامل ويقيم بناحية الكشح.





نتج عن الحادث إصابة كل من قائدي المركبتين، و٤ آخرين، ويقيمون بناحية الكشح باشتباه كسور وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي المركبتين.





كما تبين حدوث تصادم آخر بالمنطقة، انتقل مساعد المدير لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة "إسلام. ح. ا" ٣٠ عاما سائق ويقيم بناحية البلابيش المستجدة دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ مما أدى لانقلابها بترعة الفاروقية المجاورة للطريق





نتج عن الحادث إصابة كل من "سرحان. ا. ن" ٣٥ عاما محام. و٦ آخرين باشتباه كسور وجروح وسحجات، وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين للمستشفي المركزي، وتحويل حالتين لمستشفي سوهاج الجامعي، تم استخراج السيارة من الترعة والتحفظ عليها، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.





وأصيب 10 أشخاص إثر تصادم سيارة أجرة مع أخرى نقل على طريق شبين الزهوين بمحافظة القليوبية، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر.





تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بإصابة 10 أشخاص على طريق شبين – الزهوين – دائرة مركز شبين القناطر.





وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة مع أخرى نقل على الطريق بسبب السرعة الزائدة وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.





وأصيب 8 أشخاص من بينهم 3 أطفال إثر تعرضهم لحادثي سير بالمنيا، أحدهما على الطريق الصحراوي والاخر بالطريق الزراعى امام مركز ابوقرقاص.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 4 مصابين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي المار على مركز ملوى.

وبإنتقال قوات الامن إلى مكان البلاغ تبين إصابة روجينا مخلص 13 سنه، طالبه مصابه بنزيف بالمخ تم تحويلها الى مستشفى المنيا الجامعي ومنه الله حافظ 14 سنه واسماء محمد 36 سنه وهبه عاطف عبد الحفيظ 10 سنوات، مقيمين جميعا في معصره حلوان بالقاهره تم تحويلهم إلى مستشفى ملوي العام.

وفى حادث ثانى تبلغت شرطة النجدة بالمنيا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وآخري ميكروباص على الطريق الزراعي المار أمام مركز ابوقرقاص.





اسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص هم كريم نبيل 33 سنه سائق مصاب اشتباه كسر بالساقين واسحاق خيري 21 سنه طالب مصاب بكسر بالساقين وأسماء خليل 21 سنه طالبه مقيمه بمركز ملوي مصابه بجرح ونعمه سليمان 40 سنه مقيمه بمركز ديروط مصابه بكدمات بالعين اليسرى، وتم تحويلهم جميعا إلى مستشفى أبوقرقاص ، تحررت المحاضر اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وأصيب 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات واشتباه مابعد الارتجاج اثر وقوع حادث انقلاب سيارة بترعة ساحل مرقص أمام قرية كنيسة الضهرية بدائرة مركز إيتاى البارود وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة بترعة ساحل مرقص أمام قرية كنيسة الضهرية بدائرة المركز وبالإنتقال للمعاينة والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.





تم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.





تحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.