عودة المدارس اليوم.. وفقرة صحية في طابور الصباح عن كورونا

يبدأ اليوم أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، وذلك في المدارس الموجودة بــالمحافظات التي لا تطبق اجازة السبت مثل محافظات : الإسماعيلية ، والفيوم ، والمنيا ، وبنى سويف ، وأسيوط ، وسوهاج ، والبحيرة ، وكفر الشيخ ، وأسوان ، والأقصر ، وقنا ) إلى جانب عدد قليل من المدارس الخاصة والدولية في القاهرة.



