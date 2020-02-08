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تعليم

عودة المدارس اليوم.. وفقرة صحية في طابور الصباح عن كورونا

السبت 08/فبراير/2020 - 01:14 ص
عودة الدراسة
عودة الدراسة
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ياسـمين بدوي
يبدأ اليوم أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، وذلك في المدارس الموجودة بــالمحافظات التي لا تطبق اجازة السبت مثل محافظات : الإسماعيلية ، والفيوم ، والمنيا ، وبنى سويف ، وأسيوط ، وسوهاج ، والبحيرة ، وكفر الشيخ ، وأسوان ، والأقصر ، وقنا ) إلى جانب عدد قليل من المدارس الخاصة والدولية في القاهرة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وقررت وزارة التربية والتعليم تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح مع بداية الفصل الدراسى الثاني بجميع المدارس،  لتعريف الطلاب بالأمراض المنتشرة، مثل كورونا ومخاطره على صحة الإنسان.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه تنفيذا لمبادرة 100 مليون صحة ، سيتم عمل المسح القومي الشامل لأمراض الانيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية اعتبارا من 10 فبراير 2020 ، في جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة عربي و لغات والدولية والتربية الخاصة والتعليم المجتمعي والوافدين .

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة وجود منسق بالمدارس يختاره مديرو المدرسة للتواصل مع منسق الإدارة.
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