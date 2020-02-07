إيبارشية الإسماعيلية تنظم مؤتمر الصلاة للدعوات والرسالات الباباوية للشباب

نظمت إيبارشية الإسماعيلية مؤتمر الصلاة للدعوات والرسالات الباباوية للشباب اليوم الجمعة، وذلك فى بيت المطرانية بمدينة المستقبل.

أقيم المؤتمر تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة الأب بيشوى كامل، والأب بطرس فوزى، بحضور مجموعة من شباب الكنيسة.





كان قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قد استقبل اليوم الجمعة، بطاركة الشرق الكاثوليك، لمناقشة أوضاع الكنائس الكاثوليكية بالشرق الأوسط.





حضر اللقاء بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق سدراك، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك بابل للكلدان الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك مار يوسف عبسي، بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك مار غريغوار بطرس العشرين غابرويان.





وغادر صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، أرض الوطن متجها إلى إيطاليا لزيارة رعوية لدولة الفاتيكان.





ومن المقرر أن يشارك الأنبا إبراهيم اسحق خلال تواجده في إيطاليا بمؤتمر السلام في بلاد البحر المتوسط والذي ينظمه مجلس الأساقفة الإيطالي خلال هذا الشهر الجاري.



كما يشارك أيضا صاحب النيافة الانبا بطرس فهيم في هذا المؤتمر ممثلا مع صاحب الغبطة عن الكنيسة الكاثوليكية المصرية.





ويعود صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق إلى مصر في الخامس والعشرين من فبراير الجاري، حيث يعقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات ومناقشة عدد من الأمور الخاصة بالخدمة والرعاية.