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منوعات

بـ عباءة سوداء.. سارة خليفة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:21 م
سارة خليفة
سارة خليفة
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محمد بدران

نشرت الإعلامية سارة خليفة صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بـ إطلالة أنيقة.

وظهرت سارة خليفة بعباءة أنيقة باللون الأسود المطعم باللون الأصفر ومطرزة بشكل أنيق لتبرز عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون مع أحمر للشفاه باللون البيج الغامق الأنيق، كما تركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة.

وعلقت قائلة " ما أصابني سوء إلا قلت خيرة وما مرني يوم كئيب الا قلت غدا أجمل ما فقدت شيئا إلا قلت من الله العوض فا الحمد لله دائما وأبدا مسائكم جميل زيكم ".

وقدمت سارة خليفة العديد من البرامج الناجحة، واستضافت الكثير من الشخصيات المتميزة مثل إسعاد يونس ومحمد رمضان وليلى علوى.

وقامت بالتمثيل فى مسلسل "ست كوم التكية" وتزوجت من اللاعب محمود كهربا، لاعب نادى الزمالك، وتم الطلاق منه بعد 6 أشهر فقط.


بـ عباءة سوداء.. سارة خليفة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
بـ عباءة سوداء.. سارة خليفة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
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