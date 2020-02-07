منتخب المغرب يفوز على مصر 5-0 ويتوج بأمم افريقيا لكرة الصالات.. فيديو

توج منتخب المغرب لكرة الصالات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما فاز على منتخب مصر بخمسة اهداف دون رد، بالمباراة التي أقيمت في المغرب.





وشهدت المباراة تفوقا كبيرا من المنتخب المغربي، بالاضافة الي تصدي الحارس محمود شوبير للعديد من الفرص الخطيرة لمنتخب المغرب.





وتأهل منتخب فراعنة الصالات إلى نهائى بطولة أمم إفريقيا بعد التغلب على منتخب ليبيا بنتيجة 5-3 وموزمبيق 3-2 وأمام غينيا بنتيجة 9-0.





وضمت بعثة فراعنة الصالات، كلا من: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.



