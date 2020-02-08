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حوادث

إخلاء سبيل مجموعة من الطلبة تعدوا على زميلهم بالجيزة

السبت 08/فبراير/2020 - 12:34 ص
إخلاء سبيل طلبة
إخلاء سبيل طلبة
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مصطفى الرماح
أخلت نيابة الأسرة والطفل سبيل مجموعة من الطلبة تعدوا على زميلهم عقب انتهاء درس بأحد المراكز التعليمية بالجيزة بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم.

على خلفية ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان (عايز حقى من البلطجية "راجح" جديد فى الجيزة) بشأن تعدى مجموعة من الشباب على زميلهم بالأسلحة البيضاء وإحداث إصابات عقب إنتهاء الدروس بأحد المراكز التعليمية بمحافظة الجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 يناير الماضى قد تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، من أحد المواطنين (مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام مجموعة من الطلبة بالتعدى على نجله ("طالب" بالصف الأول الثانوى) أمام أحد المراكز التعليمية بدائرة القسم، محدثين إصابته بجرح باليد.

انتقلت على الفور قوة أمنية من القسم، وتم ضبط المشكو فى حقهم (أربعة طلاب، أحدهم مصاب بجرح فى الرقبة إثر تعدى نجل المُبلغ عليه بسلاح أبيض "كتر").

وبإستكمال الفحص تبين أن جميعهم زملاء بذات المدرسة وعقب انتهاء الدرس التعليمى، حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى وإحداث الإصابات المُشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرضهم على نيابة الطفل والأسرة قررت إخلاء سبيلهم من ديوان القسم.
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