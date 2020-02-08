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أخبار العالم

بعد الشهادة ضده أمام الكونجرس.. ترامب يعزل سفير أمريكا لدى الاتحاد الأوروبي

السبت 08/فبراير/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عزل سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند من منصبه، وذلك بعد أن شهد ضده خلال محاكمته برلمانيا. 

وكان المحامي الخاص لألكسندر فيندمان، عضو الأمن القومي، أعلن مساء الجمعة، أن البيت الأبيض قرر إقالته من منصبه بعدما أدلى بشهادته في التحقيق بشأن إجراءات العزل.

وقالت "سي.إن.إن" إن ذلك يأتي إطار جهود أشمل لتقليص بيروقراطية السياسة الخارجية.

وفيندمان أحد أهم الشهود الديمقراطيين في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي، وهو عقيد بالجيش حاصل على وسام, وهو الذي حذر من خطر المكالمة التي أجراها الرئيس في 25 يوليو مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولم يصدر حديث عن هذه المكالمة قبل شهادة فيندمان إلا من مسرب معلومات مجهول ظلت هويته طي الكتمان حتى اليوم، إلى حد كبير، بالإضافة إلى جزء من نسخة مكتوبة أصدرها البيت الأبيض.

وقال فيندمان أمام لجنة يقودها الديمقراطيون "لم أكن أصدق ما كنت أسمعه" في المكالمة. وطلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيقات بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن وبشأن نظرية مؤامرة تقول إن أوكرانيا، وليس روسيا، كانت وراء التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
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