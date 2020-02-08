ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الكمون بالليمون؟

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، طريقة تحضير و أهمية تناول كوب من شراب الكمون والليمون.





المقادير:

كوب ماء..

ملعقة كبيرة كمون مطحون..

عصير نصف ليمونة..





الطريقة:

يتم غلي الماء مع الكمون ويغطى ويترك خمس دقايق.

يصفى ماء الكمون ويوضع في كوب.

يضاف إلى الكوب عصير الليمون ويحركان مع بعضهما.

يشرب المشروب إما دافئًا أو باردًا.





- يعمل هذا المشروب على إمداد الجسم بالدفء.

ويساعد على تخفيف الوزن وحرق الدهون وخاصة دهون البطن.

- يخلص من الغازات ومن المغص والإسهال.

- يعالج التهابات الحلق.

- يعمل على إزالة السموم من الجسم، ويعطي الشعور بالراحة والاسترخاء.