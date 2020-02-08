ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الكمون بالليمون؟

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، طريقة تحضير و أهمية تناول كوب من شراب الكمون والليمون.
المقادير:
كوب ماء..
ملعقة كبيرة كمون مطحون..
عصير نصف ليمونة..
الطريقة:
يتم غلي الماء مع الكمون ويغطى ويترك خمس دقايق.
يصفى ماء الكمون ويوضع في كوب.
يضاف إلى الكوب عصير الليمون ويحركان مع بعضهما.
يشرب المشروب إما دافئًا أو باردًا.
- يعمل هذا المشروب على إمداد الجسم بالدفء.
ويساعد على تخفيف الوزن وحرق الدهون وخاصة دهون البطن.
- يخلص من الغازات ومن المغص والإسهال.
- يعالج التهابات الحلق.
- يعمل على إزالة السموم من الجسم، ويعطي الشعور بالراحة والاسترخاء.
- يعمل على زيادة مناعة الجسم، وعلاج رائحة الفم الكريهة.