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تعليم

عودة الدراسة بالمدارس.. تلاميذ كفر العلو الابتدائية يستقبلون نائب الوزير بأغنية أنا ابن مصر

السبت 08/فبراير/2020 - 11:02 ص
اول يوم دراسة
اول يوم دراسة
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ياسـمين بدوي
افتتح الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام، التجديدات التي تمت في مدرسة عرب كفر العلو الابتدائية
التابعة لإدارة التبين التعليمية بمحافظة القاهرة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية المهنية، وفريق عمل الجمعية، وفريق عمل اتحاد بنوك مصر القائمين على تجديد ودعم المدرسة، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وقد استقبل الطلبة هؤلاء المسئولين بنغمات أغنية أنا ابن مصر أنا ضد الكسر، وذلك بحضور لفيف من معلمي الطلبة وأولياء الأمور.

وكانت قد انطلقت اليوم السبت الدراسة في المدارس التي لا تطبق إجازة السبت، حيث يعد اليوم هو أول أيام الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019 /2020، بعد انتهاء إجازة نصف العام رسميا الخميس الماضي.
عودة الدراسة بالمدارس.. تلاميذ كفر العلو الابتدائية يستقبلون نائب الوزير بأغنية أنا ابن مصر
عودة الدراسة بالمدارس.. تلاميذ كفر العلو الابتدائية يستقبلون نائب الوزير بأغنية أنا ابن مصر
عودة الدراسة بالمدارس.. تلاميذ كفر العلو الابتدائية يستقبلون نائب الوزير بأغنية أنا ابن مصر
عودة الدراسة بالمدارس.. تلاميذ كفر العلو الابتدائية يستقبلون نائب الوزير بأغنية أنا ابن مصر
عودة الدراسة بالمدارس.. تلاميذ كفر العلو الابتدائية يستقبلون نائب الوزير بأغنية أنا ابن مصر
عودة الدراسة بالمدارس.. تلاميذ كفر العلو الابتدائية يستقبلون نائب الوزير بأغنية أنا ابن مصر
عودة الدراسة بالمدارس.. تلاميذ كفر العلو الابتدائية يستقبلون نائب الوزير بأغنية أنا ابن مصر
عودة الدراسة بالمدارس.. تلاميذ كفر العلو الابتدائية يستقبلون نائب الوزير بأغنية أنا ابن مصر
عودة الدراسة بالمدارس.. تلاميذ كفر العلو الابتدائية يستقبلون نائب الوزير بأغنية أنا ابن مصر
عودة الدراسة بالمدارس.. تلاميذ كفر العلو الابتدائية يستقبلون نائب الوزير بأغنية أنا ابن مصر
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